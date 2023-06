Die Kampagne „Don’t Drink And Drive Academy“ macht an der Ascherslebener Berufsschule Station. Was den Schülern vermittelt werden soll.

Aschersleben/MZ - „Es war alles total verzögert, das hätte ich so nicht gedacht“, sagt Maximilian Läue, als er aus dem Fahrsimulator steigt. Der Computer gaukelte dem Berufsschüler einen Promillegehalt im Blut von 0,8 Promille vor. Eindrücklich, aber gefahrlos konnten der 19-Jährige und seine Mitschüler der Berufsbildenden Schule Wema an der Magdeburger Straße in Aschersleben testen, wie es sich anfühlt, betrunken am Steuer unterwegs zu sein.