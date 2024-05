Landesfinale der Regionalklassen-Gewinner Mission Titelverteidigung: Fußballerinnen von Rotation Aschersleben reisen zum Landesturnier

Die Fußball-Spielerinnen von Rotation Aschersleben haben am Sonntag Großes vor: Die Mannschaft geht beim Turnier der besten fünf Regionalklassen-Teams in Bitterfeld an den Start und gilt als einer der Favoriten.