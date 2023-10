In der Ascherslebener Engelsstraße wurde in mindestens vier Gartenlauben bzw. Geräteschuppen eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

Mindestens vier Lauben in Ascherslebener Gartensparte aufgebrochen

In der Ascherslebener Engelsstraße wurden am Dienstagmorgen mehrere Laubeneinbrüche festgestellt.

Aschersleben/MZ - Wie aus dem jüngsten Bericht der Polizei des Salzlandkreises hervorgeht, wurde am Dienstagmorgen der Einbruch in mehrere Gärten einer Gartenanlage in der Ascherslebener Engelsstraße festgestellt und angezeigt.

Der oder die Täter sollen in mindestens vier Gärten die Türen zu Lauben und den Geräteschuppen aufgebrochen und diese dann durchsucht haben. Was tatsächlich entwendet wurde, ist noch unklar.

Laut Polizei wurde die kriminaltechnische Untersuchung vor Ort beendet, die Ermittlungen dauern an.