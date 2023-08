Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die Wohnung in einem der „Viertelhäuser“ in der Ascherslebener Gartenstadt ist geschmackvoll eingerichtet. In einem Zimmer ist sogar ein Kamin installiert. Vor dem Haus liegt ein kleiner Garten, in dem es sich gut sitzen lässt. Nur wenn man sich umsieht und auf die Hausfassade schaut, dann erschrickt der Besucher ein wenig. An der Fassade des Hauses wurde zwar mal etwas Putz ausgebessert, doch sie könnte Farbe gebrauchen. So wie hier sieht es an mehreren Ecken in der sogenannten Gartenstadt zwischen Heinrich-Heine-Straße und Klopstockstraße aus. Zwei der „Viertelhäuser“ in der Heinrich-Heine-Straße stehen schon leer.