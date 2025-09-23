Bei einem nächtlichen Streit in Aschersleben soll ein 27-jähriger Mann mehrmals auf einen 29-Jährigen eingestochen haben. Das Amtsgericht verweist den Fall an das Landgericht.

Nach einem Messerangriff in Aschersleben verweist das Schöffengericht den Fall an das Landgericht Magdeburg. Es geht um versuchten Totschlag und weitere Vorwürfe.

Aschersleben/MZ. - Ein 27-jähriger Iraker, der wegen einer versuchten Vergewaltigung und eines Messerangriffs in Aschersleben vor dem Schöffengericht im Amtsgericht der Eine-Stadt angeklagt war, muss sich jetzt vor dem Landgericht in Magdeburg verantworten.