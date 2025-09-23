Aus dem Gericht Nach Messerattacke in Aschersleben: Schöffengericht verweist Fall an Landgericht Magdeburg
Bei einem nächtlichen Streit in Aschersleben soll ein 27-jähriger Mann mehrmals auf einen 29-Jährigen eingestochen haben. Das Amtsgericht verweist den Fall an das Landgericht.
Aktualisiert: 23.09.2025, 13:56
Aschersleben/MZ. - Ein 27-jähriger Iraker, der wegen einer versuchten Vergewaltigung und eines Messerangriffs in Aschersleben vor dem Schöffengericht im Amtsgericht der Eine-Stadt angeklagt war, muss sich jetzt vor dem Landgericht in Magdeburg verantworten.