  4. Strafverfahren wegen Messerattacke - Verfahren geht ans Landgericht

Aus dem Gericht Nach Messerattacke in Aschersleben: Schöffengericht verweist Fall an Landgericht Magdeburg

Bei einem nächtlichen Streit in Aschersleben soll ein 27-jähriger Mann mehrmals auf einen 29-Jährigen eingestochen haben. Das Amtsgericht verweist den Fall an das Landgericht.

Von Detlef Anders Aktualisiert: 23.09.2025, 13:56
Nach einem Messerangriff in Aschersleben verweist das Schöffengericht den Fall an das Landgericht Magdeburg. Es geht um versuchten Totschlag und weitere Vorwürfe. (Foto: IMAGO/Deutzmann)

Aschersleben/MZ. - Ein 27-jähriger Iraker, der wegen einer versuchten Vergewaltigung und eines Messerangriffs in Aschersleben vor dem Schöffengericht im Amtsgericht der Eine-Stadt angeklagt war, muss sich jetzt vor dem Landgericht in Magdeburg verantworten.