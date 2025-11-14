Das erste „Mensch ärgere dich nicht“-Turnier in Aschersleben findet am Sonnabend statt. Wer möchte, kann sich auch kurzfristig noch anmelden.

„Mensch ärgere dich nicht“-Turnier in Aschersleben startet morgen: Anmeldungen sind noch möglich

Aschersleben/MZ - Das erste Ascherslebener „Mensch ärgere dich nicht“-Turnier steht kurz bevor: Der Organisator – das Team des Biergartens „Zum Bestehorn“ – lädt dazu am morgigen Sonnabend, 15. November, ab 16 Uhr ins Bestehornhaus ein. Anmeldungen dafür sind online auch kurzfristig noch möglich.

Die Veranstalter versprechen, dass das Turnier nicht nur etwas für richtige Brettspielfans ist. Denn es werden unterhaltsame Stunden, attraktive Preise und Musik von DJ Kochi geboten.

Auch für das leibliche Wohl der Spieler wird gesorgt, kündigen die Organisatoren an.