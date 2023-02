Aschersleben/MZ - Gestern Morgen gab es ungewöhnlichen Lärm vor meiner Tür. Als ich den Kopf aus dem Fenster streckte, ratterte ein uraltes Ungetüm von einem Bagger in verblasstem Hellgrün vorbei. Zurück blieb eine stinkende Abgaswolke, die sich noch eine ganze Weile zwischen den Häuserwänden hielt, was mich wunderte, denn auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es nur den Kirchgarten mit einem durchlässigen Zaun – eigentlich nichts, was in der Lage wäre, eine Wolke aufzuhalten. Der Kamin kam auch nicht richtig in Gang, es muss daher wohl am Luftdruck gelegen haben.

