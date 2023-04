Aschersleben/MZ - Japanischer Schnurbaum, Säulenförmiger Spitzahorn, Papierbirke und Säulenulme sowie Winter- und Sommerlinde - das sind nur einige Baumarten, die dank zahlreicher Baumspender in der vergangenen Woche im Stadtgebiet in die Erde gekommen sind. Ob runder Geburtstag, als Erinnerung an einen geliebten Menschen, eine Sammelaktion zum Neujahrsempfang oder als Zeichen der Verbundenheit zur Stadt - „Mein Baum für Aschersleben“ ist eine Erfolgsgeschichte für Aschersleben, so der Verschönerungsverein in einer Pressemitteilung.

