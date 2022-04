Mehringer Feuerwehr hofft ein Jahr ohne Einschränkungen

Trotz so mancher Hürde im Corona-Jahr 2021 blickt die Ortsfeuerwehr optimistisch auf 2022.

Aschersleben/MZ - Aufbruchstimmung bei der freiwilligen Feuerwehr in Mehringen: Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen hoffen Wehrleiter Martin Bork und seine Kameraden auf ein Jahr voller Aktivitäten, Dienste, Ausbildungen und Treffen. „Denn auch 2021 ist fast alles ausgefallen: das Osterfeuer, der Weihnachtsmarkt, der 24-Stunden-Feuerwehrmanntag“, zählt der Wehrleiter in seinem Bericht zur Jahreshauptversammlung auf. „Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr wie gewohnt unsere Dienste und Aktivitäten durchführen können“, spricht Bork seinen Kameraden aus der Seele.