Mehringen hofft auf mehr als 1.000 Besucher beim Erntedankfest

Was der Kultur- und Heimatverein organisiert hat, um am Wochenende Besucher ins Dorf zu locken.

Mehringen/MZ - Zum 27. Mal wird am Wochenende in Mehringen zum Erntedank- und Herbstmarkt eingeladen. Der Kultur- und Heimatverein des Ortes rechnet beim Höhepunkt, dem Erntedankumzug am Sonntag, 2. Oktober, ab 10 Uhr wieder mit rund 100 Bildern. Das können 100 historische Landmaschinen, Pferdegespanne oder geschmückte Festwagen sein. Sie werden aus der gesamten Region zum wahrscheinlich größten Erntedankumzug erwartet.