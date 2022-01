Mehrere Garagen und Werkhallen in Aschersleben aufgebrochen

Auf einem Werksgelände in der Albert-Drosihn-Straße in Aschersleben wurde eingebrochen.

Aschersleben/MZ - Ein Einbruch auf einem Werksgelände in der Albert-Drosihn-Straße in Aschersleben wurde der Polizei am Samstagvormittag gemeldet. Mehrere Garagen und Werkhallen seien von den Einbrechern aufgebrochen und nach Wertsachen durchsucht worden.

Über das mögliche Diebesgut, so ein Polizeisprecher am Sonntag, könne momentan noch keine Angaben gemacht werden. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.“ Die Kripo habe aber Spuren gesichert.