Mehrere Drogenfahrten in Aschersleben gestoppt

Aschersleben/MZ - Die Polizei hat über das gesamte Osterwochenende hinweg mehrere Autofahrer in Aschersleben erwischt und an der Weiterfahrt gehindert, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren.

Am Sonnabendmorgen wurde in der Ermslebener Straße ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten drogentypisches Verhalten und veranlassten einen Schnelltest, der positiv reagierte. Am Nachmittag des gleichen Tages wurden die Beamten in der Adam-Olearius-Straße fündig. Der kontrollierte 24-jährige Fahrer und sein Beifahrer machten einen überaus nervösen Eindruck auf die Beamten. Beim Fahrer reagierte ein Drogenschnelltest positiv, beim Beifahrer wurde ein verbotener Schlagring gefunden. Der Fahrer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und zu Fuß weitergehen, der Schlagring wurde sichergestellt.

Unter dem Einfluss von Drogen stand auch ein 22-jähriger Fahrer, der am Sonntagmorgen auf der Staßfurter Höhe aus dem Verkehr gezogen wurde. Bei ihm wurde zudem eine Tüte mit Cannabis gefunden. Deswegen wurde gegen ihn ein separates Verfahren eröffnet.