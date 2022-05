Mehr Platz für den Müll in der Ascherslebener Innenstadt

Aschersleben/MZ - Herumliegende Getränkebecher aus Plastik, Pizzaverpackungen, Zigarettenkippen: Besonders nach den Wochenenden quellen die Papierkörbe in der Innenstadt über. Das ärgert viele Ascherslebener und wird auch immer wieder hitzig in den sozialen Netzwerken diskutiert. Wie kann das Müllproblem in der Stadt gelöst werden? Das haben sich deshalb nicht nur die Akteure des unter dem Dach des Verschönerungsvereins gegründeten Bündnisses „Sauberes Aschersleben“ gefragt, sondern auch Ordnungsamtschef Christian Grossy. „Ein erster Schritt sind größere Mülleimer, in die auch die großen Umverpackungen der Fast-Food-Ketten reinpassen“, meint er.