Mehr Geld vom Rat zum Mehringer Schuljubiläum

Die Grundschüler in Mehringen - hier bei einer Einschulung - feiern in der nächsten Woche das 50-jährige Bestehen ihrer Schule nach. Der Ortschaftsrat unterstützt die Feierlichkeiten finanziell.

Mehringen/MZ - Der Ortschaftsrat von Mehringen hat in diesem Jahr 4.865 Euro für eine Verteilung an die Vereine des Ortes zur Verfügung gestellt. 1.000 Euro hatte der Kultur- und Heimatverein als Zuschuss zur Gestaltung des Dorflebens bereits im März zugesagt bekommen. Auch dem Sportverein FSV Drohndorf-Mehringen wurden in der ersten Beratung zum Thema die 1.000 Euro bereits per Beschluss bestätigt (die MZ berichtete). Nun wurden die restlichen Gelder verteilt.