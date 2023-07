Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Wie viele Würfe schafft man in einer Stunde auf das Tor? Genau diese Frage soll beim diesjährigen Handball-Open-Air-Festival „Megawoodstock“ geklärt werden und vielleicht zu einem neuen Handballweltrekord führen. Doch nicht nur der für 16 Uhr eingeplante Rekordversuch wird am Sonnabend, 22. Juli, für ganz viel Handball-Spaß sorgen. Es sind die ganz besondere Atmosphäre auf der Herrenbreite, die Mischung aus Sport und Unterhaltung und vor allem die zahlreichen Promis aus der Sportwelt, die sich in Aschersleben zwar nicht die Klinke, aber den Ball in die Hand geben werden.