Masken- und Testpflicht im Ascherslebener Rathaus gefallen

Aschersleben/Bernburg/MZ - Die bundesweiten Corona-Einschränkungen sind zu Monatsbeginn weitestgehend gefallen. Eine Maskenpflicht gilt beispielsweise nur noch in Bus und Bahn sowie in Kliniken und Pflegeheimen. Dennoch hält die Kreisverwaltung in ihren Dienstgebäuden - unter anderem an der Ermslebener Straße und in der Breiten Straße in Aschersleben - daran fest. Auch die 3G-Regel gilt hier vorläufig weiter. Die Verwaltung beruft sich dabei auf ihr „Hausrecht“.