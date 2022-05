Martin Lampadius kandidiert für das Amt des Ascherslebener Oberbürgermeisters

Als parteiloser Bewerber tritt Martin Lampadius, Chef der Kaufmannsgilde, bei der Wahl des Oberbürgermeisters an. Am vergangenen Sonnabend hat er sein Programm vorgestellt.

Neben Carsten Reuß (SPD) und Steffen Amme (Widab) will auch Martin Lampadius am 8. Mai bei der Wahl des Oberbürgermeisters antreten.

Aschersleben/MZ - „Das ist meine Hauptantriebskraft“, erklärte Martin Lampadius am Sonnabendvormittag im Bioladen von Haiko Bornkamm in der Hohen Straße. „Aschersleben muss wieder wachsen.“ Am 8. Mai will der 51-Jährige als parteiloser Kandidat bei der Wahl des neuen Oberbürgermeisters der Stadt antreten.