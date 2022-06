Marlen Luthers Gedanken über den Sinn unseres Daseins

Wie klein sind wir doch eigentlich in diesem großen Universum.

Von einem Tag auf den anderen kann die Welt eine andere sein. Zumindest kann es sich so anfühlen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe ich ein weiches Gefühl von Angst im Bauch. Keine konkrete Angst vor etwas, auch wenn wir innerhalb der Familie in letzter Zeit schon viel über die Abhängigkeiten von russischem Gas gesprochen haben, eher so ein unbestimmtes, eine Mischung aus Sorge und Trauer. Eigentlich wollte ich über den Urknall schreiben, über die Verhältnismäßigkeit von Gedanken zur Entstehung des Universums und Gedanken über Sturmversicherungen, Steuererklärungen oder Schulnoten.