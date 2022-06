Noch bei seinem Abschluss am Fachgymnasium in Aschersleben hätte es Marco Kiontke nie für möglich gehalten, dass Gesundheitspolitik mal sein großes Thema sein würde. Damals orientierte er sich beruflich in die technische Richtung. Erst der Zivildienst im Ascherslebener Krankenhaus ließ ihn umdenken. Er lernte den Beruf des Krankenpflegers, „weil ich wusste: Das ist meins“. Heute arbeitet er als Leitender Pfleger an der Uniklinik Magdeburg. Zuvor hat er berufsbegleitend ein Studium der Pflegewissenschaften absolviert und in dieser Zeit ein Haus in Aschersleben gebaut. „Das war knüppelhart und hat mir gezeigt, wo die Grenzen sind“, sagt der Vater zweier Söhne rückblickend. Als Praxisanleiter auf seiner Station ist ihm die Arbeit mit dem Nachwuchs wichtig und als Chef hat er es sich zur Maxime gemacht, die Kollegen in alle Entscheidungen mit einzubeziehen. Pfleger sein, das ist „seins“ geblieben. Bis heute - auch oder gerade wegen seiner Kandidatur für den Landtag.

