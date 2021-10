Manuela Rockmann aus Aschersleben beteiligt sich an einem weltweiten Projekt, wo sich Unbekannte Karten schreiben

In welcher Sprache geschrieben wird und wie die Auswahl funktioniert.

Aschersleben/MZ - Was Manuela Rockmann am gestrigen Weltpostkartentag gemacht hat? Welche Frage! Natürlich hat die Ascherslebenerin einen ganzen Schwung Karten in den Briefkasten gesteckt. Denn die junge Frau frönt einem ganz besonderen Hobby: Sie ist eine Postcrosserin.

Auf das weltweite Projekt, bei dem sich völlig unbekannte, zufällig ausgewählte Menschen Postkarten schreiben, war sie vor Jahren durch einen Radiobericht aufmerksam geworden. „Ich war da sofort hellhörig, denn ich liebe Postkarten und bringe mir aus jedem Urlaub auch selber welche mit“, sagt Rockmann. Und so hat sie sich bei Postcrossing.com - „das ja kostenlos ist“ - einfach angemeldet.

Wie das Ganze funktioniert

Wie das funktioniert? „Durch Zufall wird eine Adresse für mich ausgewählt - in Deutschland oder im Ausland. Geschrieben wird fürs Ausland in Englisch. Der Empfänger gibt dann im Programm meine Postcard-ID ein, sodass meine Adresse an andere verlost wird und ich ebenfalls Post bekomme.“

Insgesamt sind auf diese Weise über das Portal bereits über 63 Millionen Postkarten versendet worden - aus Deutschland fast elf Millionen. Mitglieder gibt es beim Postcrossing 804.644, die aus 209 Ländern kommen. Und auch die Statistik der Ascherslebenerin selbst kann sich schon sehen lassen. Seit 2012 ist sie dabei und hat in dieser Zeit 557 Karten abgeschickt und 556 bekommen. Aus aller Welt.

Ihre Lieblingskarte war gleich die allererste - mit lustigen Giraffen. Foto: Frank Gehrmann

„Meine am weitesten gereiste Postkarte kommt aus Neuseeland“, verrät Manuela Rockmann. Sehr viele würden auch aus Russland und der Ukraine stammen. „Es sind aber auch Exoten dabei“, nennt sie als Beispiel Indien, Taiwan, Amerika oder Kanada. Es gibt runde, welche in Form eines Buches, in 3D-Optik. Und die Briefmarken sind der Wahnsinn.

„Meine Lieblingskarte war gleich meine allererste“, gesteht die 47-Jährige und zeigt ein Exemplar aus Finnland mit lustigen Giraffen, die mit Sektgläsern an einer Uhr lehnen und auf Silvester warten. Giraffen sind nämlich die Lieblingstiere der Postkartenschreiberin. „Und das, obwohl ich da mein Profil noch gar nicht ausgefüllt hatte“, sagt Manuela Rockmann und lacht. Denn dort kann man seine Hobbys und Interessen eintragen und welche Kartenmotive man gern haben würde. „Etwas mit Astronomie, also alles mit Sonne, Mond und Sternen, dazu Giraffen, Wasserfälle, Schmetterlinge - das sind meine Favoriten.“

In Kisten hat sie ihre Karten zum Verschicken nach Themen sortiert. Foto: Frank Gehrmann

Und wer kann, hält sich auch an die Wünsche. So hat Manuela Rockmann schon Kometen-Karten geschickt bekommen, Bilder von Stonehenge, aus China gab es die aufgereihten Planeten mit lustigen Gesichtern. Und auch sie selbst versucht, den Vorlieben ihrer Schreibpartner gerecht zu werden. Dafür hat sie gleich mehrere Kisten voller Postkarten - karteikartenmäßig sortiert nach Themen. Sprüche, Tiere, Kunst... „Ich habe immer was aus Sachsen-Anhalt, aus Aschersleben natürlich - hier gibt es nämlich richtig schöne Karten.“ Dazu kommen auch selbstgemachte mit Motiven, die Manuela Rockmann im Urlaub geschossen hat. Sie blättert durch die Kiste. Es müssen hunderte sein.

Ein teures Hobby ohne Zweifel. Schon allein, weil die Briefmarke für eine Karte 60, ins Ausland sogar 95 Cent kostet. Von den Marken habe sie eine schöne Auswahl an Motiven: astronomische Sachen, die Peanuts, die Sesamstraße, Weihnachten.

Bei den Postkarten kann sie sich aber über Unterstützung freuen. „Ich bekomme viele geschenkt. Von einer Arbeitskollegin werde ich mit Karten versorgt. Sie hat jedes Jahr einen Postkartenkalender, den kann ich am Jahresende haben.“ Auch Werbepostkarten nutzt sie gern. Vom Postcrossing gibt es ebenfalls welche, die jedes Jahr entworfen werden.

Landschaften, Astronomie und Schmetterlinge - alles ist dabei. Foto: Frank Gehrmann

Und welches Hobby kostet kein Geld?, fragt sie. Und meint: „Ich mache das aus Spaß!“ Geschrieben wird übrigens alles mögliche. „Im Profil kann man schauen, ob man vielleicht Gemeinsamkeiten hat. Sonst bleibt es allgemein. Wie man heißt, wo man wohnt, was man beruflich macht“, zählt sie auf. Zudem wird durch Postcrossing monatlich immer ein neues Thema vorgegeben, das man bedienen kann. „Im September war es die Nachbarschaft.“

Ihre Karten nach Russland beginnt sie dank ihres Schulrussischs übrigens stets mit „Menja sowut Manuela - Ich heiße Manuela“. „Das ist aber alles, was ich noch auf Russisch schreiben kann.“ Doch die Adressaten würden sich über diese Geste freuen, hat sie in den Bewertungen erfahren.

Ihre Postkarten bewahrt sie übrigens alle in dicken Sammelordnern auf. „Am Anfang habe ich überlegt, was ich damit mache, ob ich sie an die Wände hänge.“ Aber das wäre zu unruhig geworden und bei der Masse auch gar nicht möglich. Doch hin und wieder nimmt sie sich die Zeit, um ihre Alben durchzublättern. „Das macht mir einfach Freude.“