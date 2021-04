Die 62-jährige Elke Breiting ist froh, in der Krise etwas Sinnvolles tun zu können. Sie unterstützt in der Impfstation im Ballhaus. Welche Leidenschaften sie noch hat.

Aschersleben - Wer in diesen Tagen zum Impftermin ins Ballhaus gebeten wird, dem begegnet das ein oder andere bekannte Gesicht. Viele auch sonst sehr rührige Ascherslebener haben sich gemeldet, um freiwillig und ehrenamtlich zu helfen. Unter ihnen ist Elke Breiting. Manch einer, der Kinder oder Enkel hat, könnte sie kennen. Denn viele Jahre arbeitete die 62-Jährige als Kindergärtnerin, unter anderem im „Bummi“ in der Hans-Grade-Straße.

Zuletzt war sie nach einer neben der Arbeit absolvierten Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und der Leitung des Obdachlosenheims in der Poststelle und zeitweise im Bürgerbüro des Rathauses tätig. Jetzt genießt sie die Ruhephase ihrer Altersteilzeit.

„Die Atmosphäre ist sehr angenehm hier. Es macht Spaß“

Wobei: Zuweilen war es ihr fast schon ein wenig zu ruhig. Deshalb meldete sie sich sofort in der Impfstation als sie hörte, dass dort Helfer gesucht werden. Nun gehört sie zur Truppe der Lotsen, bringt die Impfwilligen also vom Arztgespräch zur Impfkabine, unterstützt beim Ausfüllen der Aufklärungsbogen und steht für Fragen zur Verfügung. Sie erlebe viel Dankbarkeit, und mancher freut sich sichtlich über freundliche Worte. „Die Atmosphäre ist sehr angenehm hier. Es macht Spaß.“

Elke Breiting kann selbst entscheiden, wann und wie lange sie arbeiten möchte. „Gestern waren es sechs Stunden, und da tut einem der Rücken schon ganz schön weh“, sagt sie. Das lange Auf-den-Beinen sein ist inzwischen ungewohnt für sie, doch sie tut es gern und bereut keine Minute, sich gemeldet zu haben. „Es ist wichtig, dass man was macht. Man kann ja nicht immer nur auf die Krise schimpfen“, sagt sie.

Kontakte zu anderen Menschen fehlen

Auch wenn sie sich auf ihren Ruhestand gefreut hatte: Zu Hause ist inzwischen alles erledigt, was liegengeblieben ist, und sie ist froh, „mal wieder rauszukommen.“ Ihr fehle der Kontakt zu anderen Menschen, den sie ihr ganzes Arbeitsleben lang gewohnt war. Der Reha-Kurs Schwimmen, an dem sie regelmäßig teilgenommen hatte, findet coronabedingt nicht mehr statt, die Bewegung und das Zusammensein mit anderen fehlen ihr.

Im Alltag auf Trab gehalten wird sie trotzdem: von ihren Enkelkindern, elf und fünf Jahre alt. Vor allem der Jüngste sei immer in Action, erzählt die kleine Frau mit dem sportlichen Kurzhaarschnitt lachend. Ihre zweiten großen Leidenschaften sind das Radfahren und das Puzzeln. An den großformatigen Bildern sitzt sie manchmal bis in die Nacht. „Weil ich Langeweile habe. Das ist wie 'ne Sucht", sagt sie.