„Man bekommt sofort Hilfe“

Aschersleben/MZ - Der bundesweite Aktionstag Suchtberatung findet am Mittwoch unter dem Motto „Suchtberatung wirkt“ statt. Suchtberatungsstellen in ganz Deutschland beteiligen sich daran.

Der Aktionstag wurde vergangenes Jahr von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) ins Leben gerufen. Er soll an möglichst vielen Orten gleichzeitig auf den Stellenwert der Suchtberatungsstellen aufmerksam machen und eine breite Öffentlichkeit über ihre Arbeit und ihre Angebote informieren. Die MZ sprach darüber mit Henrike Kugenbuch, Suchtberaterin bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Aschersleben, die sich auch an dem Aktionstag beteiligt.

In Zeiten der Corona-Pandemie sind öffentliche Aktionen schwierig umzusetzen. Wie läuft das beim Aktionstag Suchtberatung?

Henrike Kugenbuch: Alle Aktionen laufen online. Zum Beispiel machen wir bei Facebook und Instagram auf unsere Arbeit und den Stellenwert der Suchtberatung aufmerksam. Unser Fokus ist das allgemeine Motto des Aktionstags Suchtberatung: Warum sind wir kommunal wertvoll? Und wir befragen auch unsere Klienten: Was macht uns für Sie wertvoll?

Was ist das Wertvolle an der Suchtberatung?

Wertvoll ist, dass wir sehr, sehr vielfältig arbeiten und den Klienten ganz konkret Hilfe und Unterstützung leisten. Wir können sie aber auch weitervermitteln: in Therapien, zu Ärzten oder in Selbsthilfegruppen. Außerdem helfen wir den Angehörigen. Das Angebot ist für jeden zugänglich. Man muss nichts beantragen und nichts bezahlen. Man bekommt Hilfe, ohne dass man sich darum bemühen muss. Wir sind aber nicht nur für den Einzelnen wertvoll. Durch die Suchtberatung - das zeigen Studien - werden extrem hohe Kosten für die ganze Gesellschaft vermieden. Wir brauchen aber dringend noch mehr Personal, um unser Angebot weiter aufrechterhalten zu können.

Welches Angebot bietet die Awo in Aschersleben?

Wir bieten hier Einzelberatung, Gruppengespräche und Angehörigengespräche an. Zu den Einzelgesprächen gehören psychosoziale Beratungsgespräche, Therapievermittlung, Krisenintervention und auch im weitesten Sinne seelsorgerische Gespräche. Wenn nichts mehr hilft, fangen wir unsere Klienten trotzdem auf.

Das Motto in diesem Jahr lautet „Suchtberatung wirkt“. Wie gut wirkt sie?

Das ist schwer messbar. Man weiß ja nicht, was aus den Klienten werden würde, wenn sie nicht in die Suchtberatung kämen. Laut der DHS geben zwei Drittel der Klienten nach der Betreuung in der Suchtberatung an, dass sie ihre Probleme erfolgreich bewältigt haben oder sich diese gebessert haben. Davon profitieren die Menschen selber, aber auch ganz massiv ihr Umfeld: Kindern etwa hilft es extrem, wenn es den Eltern besser geht.

Wie viele Menschen nehmen das Angebot in Aschersleben in Anspruch?

Aktuell betreuen wir mit unserer Beratungsstelle in Aschersleben ungefähr 90 Klienten.

Henrike Kugenbuch Foto: Ingo Kugenbuch

Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um sich beraten zu lassen?

Keine. Jeder kann sich bei uns beraten lassen. Man braucht keinen Antrag, man kann das auch auf Wunsch anonym machen. Das Einzige, was man tun muss: Man muss in die Beratungsstelle kommen. Man hat keine langen Wartezeiten, man bekommt bei uns sofort Hilfe.

An wen genau richtet sich das Angebot?

An Suchtkranke, Suchtgefährdete und deren Angehörige.

Ist die Beratungsstelle auf bestimmte Formen der Sucht spezialisiert?

Nein, wir beraten bei stoffgebundenen und stoffungebundenen Süchten.

Stoffgebunden heißt Alkohol und Drogen und was bedeutet stoffungebunden?

Das sind Verhaltenssüchte wie Spielsucht, Mediensucht, Sexsucht oder Pornosucht.

Was sind die Sucht-Schwerpunkte in Aschersleben?

Alkohol ist der Hauptschwerpunkt, weil es die meistkonsumierte Substanz ist. Auf Platz zwei kommen die illegalen Drogen. Vor allem Cannabis und Amphetamine.

Wer ist die typische Klientel?

Die typische Klientel gibt es nicht. Von jung bis alt ist alles dabei. Männer und Frauen, eine bunte Mischung.

Also eigentlich alles ganz normale Leute?

Genau. Und alle haben irgendwie dieselben Probleme: zum Beispiel Stressbewältigung. Oder: Wie geht man mit schlimmen Situationen um? Wie geht man überhaupt mit Gefühlen um?

Die Beratungsstelle der Awo im Ameos-Klinikum in der Eislebener Straße 7a hat montags von 10 bis 13 und 14 bis 19 Uhr und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Erreichbar ist sie unter 03473/9 14 16 86.