Maibaum ziert Ascherslebener Holzmarkt

Aschersleben/MZ - Erstmals wurde am Sonnabend auf dem Holzmarkt mit tatkräftiger Hilfe der Ortsfeuerwehr Aschersleben und musikalischer Begleitung der Stadtpfeifer durch die Kaufmannsgilde der Maibaum gesetzt. Gemeinsam trugen einige Kameraden und Gildemitglieder den in den Stadtfarben grün und weiß gestrichenen Stamm und den großen Kranz mit Bändern in den Stadtfarben vom Marktplatz durch die Taubenstraße auf den Holzmarkt.