Mach’s gut, altes Haus

Winningen/MZ - Gegen halb elf am Sonnabend im Vereinsheim in Winningen: Der Sperrmüllcontainer vor dem Haus ist gut gefüllt mit alten Möbeln. Die ehemalige Ausstellungshalle des Kleintierzüchtervereins ist schon fast leergeräumt. In der oberen Etage sind Frauen dabei, ordentlich Razzia im Büro zu machen: Den Kleintierzuchtverein gibt es seit 1960, und 15 Jahre hatte er sein Domizil an dieser Stelle. Da sammelt sich einiges an. Was nicht mehr gebraucht wird, wandert zum Entsorgen in große Kartons. Vereinsunterlagen, Auszeichnungen, Erinnerungsstücke stapeln sich auf den Tischen im Versammlungssaal. Der Vorsitzende Steffen Amme wird in den nächsten Tagen alles sichten.

