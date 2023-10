Ein Zeppelin ist am Dienstag im Auftrag des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung über dem Selketal und im Seeland unterwegs. Was die Wissenschaftler hier testen wollen. Mehr dazu auch im Video.

Seeland/Landkreis Harz/MZ - Dienstagmorgen, kurz vor halb acht. David Hasenclever und seine Kollegen von der „Air Graphic Luftschiffwerbung“ sind auf dem Flugplatz Asmusstedt dabei, ihren Zeppelin startklar zu machen:

Die 3.000 Kubikmeter fassende Hülle ausrollen, die kleine Gondel bestücken ... Normalerweise, sagt Luftschiffpilot Hasenclever, dauere das eine gute halbe Stunde. Heute aber werde es etwas mehr Zeit brauchen, weil noch etwas mehr an Ausstattung mitzunehmen sei.

Etwas mehr – das ist Technik des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Denn das 41 Meter lange Heißluft-Luftschiff mit einem Durchmesser von 12,5 Metern, ein weiß-blauer Gigant, bewegt sich Dienstag im Auftrag des Zentrums in der Luft oberhalb des Selkegebietes und im Seeland, damit so die Bodenfeuchte aus der Luft gemessen werden kann.

Im Video: Wissenschaftler schweben im Luftschiff über dem Seeland

Video: Luftschiff im Dienst der Wissenschaft über Seeland und Selkegebiet unterwegs (Kamera: Friedhelm Wienhöft / Schnitt, Sprecher: Bernd Stiasny)

Helmholtz-Forscher mit ersterm Test in größerem Gebiet

Die Idee ist „ziemlich neu“, sagt Martin Schrön, Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). „Vor drei Jahren haben wir das neue Konzept mit ‚Air Graphic‘ in einem kleinen Waldstück in der Eifel erstmals ausprobiert und dort erste Erfahrung gesammelt“, erklärt der Physiker. Jetzt solle das erstmals in einem größeren Gebiet getestet werden.

Die Technik des Helmholtz-Zentrums wird in die Gondel gebracht. (Foto: Petra Korn)

Das Selketal und auch das Seeland seien dafür ausgewählt worden, weil es ein sogenanntes Tereno-Gebiet sei, das heißt, dass es hier bereits ein Netzwerk von Messstellen gebe, schon seit vielen Jahren geforscht werde – etwa zu Klima, Wasser und Ökologie. „Weil wir verstehen wollen, welche Auswirkungen das Klima, das Wetter auf die Bodenfeuchte und damit auch die Menschen vor Ort hat“, begründet Schrön. Dabei gehe es um Fragen wie beispielsweise die, wie sich Dürre und Hitzewellen auf den Wald auswirken oder starke Regenereignisse auf die Landwirtschaft. „Diese komplexen Prozesse in der Natur wollen wir verstehen lernen.“

Messungen im Selketal: Bodenfeuchte ist wichtiger Parameter

Die Bodenfeuchte sei dabei ein wichtiger Parameter, erläutert Martin Schrön. „Sie ist wie ein Schwamm in der Erde.“ Diese oberste Bodenschicht nehme das Wasser auf, wenn es regne und könne es sehr lange halten. „Es kann durch die Pflanzen genutzt werden.“ Die Bodenfeuchte sei aber auch sehr wichtig dafür, wie viel von dem aufgenommenen Regen in das Grundwasser gelangen könne. Zudem könnten sich in Düngemitteln enthaltene Nitrate in feuchten Böden besser bewegen, weiter ausbreiten und am Ende auch ins Grundwasser gelangen, so der Wissenschaftler weiter.

Die Bodenfeuchte werde im Selkegebiet bereits über dort aufgestellte Geräte an einzelnen Standorten gemessen, sagt Martin Schrön. „Wir wollen verstehen, ob das auch für das gesamte Selketal repräsentativ ist. Und ob die Modellvorhersagen etwa des UFZ-Dürremonitors korrekt sind. Dafür brauchen wir großflächige Messungen“, so der Wissenschaftler.

Zwar seien zu den stationären schon viele mobile Messungen durchgeführt worden. „Aber an sehr vielen Stellen kommt man mit dem Auto nicht hin.“ Weil es etwa im Naturpark nicht erlaubt sei oder weil eine landwirtschaftlich genutzte Fläche gerade bewachsen sei. „Deshalb haben wir nach einer Lösung gesucht, die Bodenfeuchte zu messen, ohne dass wir die Flächen betreten müssen. Und eine Idee, die wir in Leipzig entwickelt haben, ist, das Ganze aus der Luft zu machen. Das ist weltweit einmalig.“

Beim ersten Versuch in der Eifel sei das in einer Stunde an einem Tag getestet worden. „Hier machen wir das im ganzen Selketal, im Seeland, imTiefland, im Hochland und schauen, ob wir im ganzen Selkeeinzugsgebiet die Bodenfeuchte aus der Luft erfassen können“, so der Wissenschaftler.

Startvorbereitung: Die Hülle für das 41 Meter lange Luftschiff wird ausgerollt. (Foto: Petra Korn)

Die Messung selbst erfolge mit einem Neutronendetektor. Genutzt würden dafür Neutronen aus der kosmischen Strahlung. „Die ist immer da“, aber unsichtbar. Sie dringe in den Boden ein und sie werde reflektiert. „Ist der Boden trocken, wird viel Strahlung reflektiert, ist er feucht, bleibt Strahlung im Boden stecken.“

Heißluft-Luftschiff startete in Richtung Seeland

Gegen halb neun ist das Heißluft-Luftschiff der „Air Graphic“ aus Frechen bei Köln auf dem Flugplatz Asmusstedt startklar. „In erster Linie fahren die Luftschiffe“ – zwei gibt es bei dem Unternehmen – „mit Werbung“, sagt David Hasenclever. „Aber hin und wieder kommen auch solche wissenschaftlichen Aufträge“ wie der vom Helmholtz-Zentrum. Mit dem Neutronendetektor und Lasse Hertle, Doktorand beim Helmholtz-Zentrum, als wissenschaftlichem Begleiter an Bord, geht es zunächst nach Norden in Richtung Gatersleben. Über Hoym wird dann gedreht und die Fahrt führt nach Süden in Richtung Harzgerode – das alles in einer Höhe um die 50 Meter. Und mit Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt.

Da mit Luftschiffen am besten morgens und abends gefahren werden könne, werde über Mittag pausiert, erklärt Martin Schrön, der das Luftgefährt mit einem Bodenteam begleitet – mit einem gleichen Neutronendetektor an Bord. So hätten die Wissenschaftler den Vergleich: „Am Boden machen wir die Messungen ja schon. Jetzt wollen wir feststellen, ob es auch aus der Luft ein vielversprechendes Signal gibt.“

Projekt „CosmicSense“: Auch andere Wissenschaftler an der Selke unterwegs

Wie Martin Schrön hinzufügt, seien die Leipziger nicht die Einzigen, die derzeit im Selketal unterwegs seien: Das seien aktuell über das Projekt „CosmicSense“ der Deutschen Forschungsgesellschaft Wissenschaftler mehrerer Institute aus ganz Deutschland, etwa von den Universitäten Potsdam und Berlin oder des Forschungszentrums Jülich, mit verschiedensten Messsystemen. „Wir haben uns gedacht, dass man verschiedene Methoden zusammenbringen muss, um den komplexen Einfluss von Klima und Wetter auf die Natur und den Menschen zu verstehen.“

Großes Ziel sei letztlich, Handlungsempfehlungen geben zu können, wie sich in Zukunft besser an Witterungsereignisse angepasst werden könne – sei es in den Wäldern oder in der Landwirtschaft.