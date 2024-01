Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Frose/ASchersleben/MZ. - Das neue Jahr hat am Froser See wieder mit dem offiziellen Anbaden begonnen. Unter dem Motto „Lok- Schwimmer voran - ins Wasser marsch zum Jahresanfang“, hatten sich die Mitglieder der Schwimmabteilung des SV Lok Aschersleben am Neujahrstag zum Anbaden am Froser See getroffen.