Die Haushaltslage der Stadt Aschersleben bleibt angespannt. Für das kommende Jahr ist der Etat unausgeglichen. Woran das liegt und wie in Zukunft mehr Geld in die Stadtkassen kommen könnte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - 4,1 Millionen Euro will die Stadt Aschersleben im nächsten Jahr für Investitionen einplanen und erwartet dafür Fördermittel in Höhe von 3,8 Millionen Euro. Zu den größten Posten gehören 856.000 Euro für das neue Feuerwehrgerätehaus in Freckleben, 570.000 Euro für neue Feuerwehrfahrzeuge, 200.000 Euro für den laufenden Straßenausbau in Freckleben, 50.000 Euro für Baumaßnahmen an der Kita Pünktchen sowie 55.000 Euro für die Erschließung von Meisen- und Zeisigweg in Aschersleben.