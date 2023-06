Schäden in der Gartensparte Stephanspark

Der Zaun der Gartensparte Stephanspark ist an mehreren Stellen beschädigt. Von der namesgebenden Grünanlage aus kann man sich jederzeit Zutritt zu einigen Kleingärten verschaffen – auch zu dieser Gartenlaube, die einen unbewohnten Eindruck erweckt.

Aschersleben/MZ - Seit Jahrzehnten ist MZ-Leser Wolfgang Pinkes Pächter eines Kleingartens in der Sparte Stephanspark. An der gleichnamigen Grünanlage auf dem Burgberg gelegen - eigentlich ein idyllisches Fleckchen Erde. Wenn da nicht die Wildschweinspuren auf der anderen Seite des Zaunes und in dessen Maschendraht gleich mehrere klaffende Löcher wären. „Wir hatten ab und zu schon mal Rehe hier, die ein paar Blumen angeknabbert haben. Aber bei Wildschweinen mache ich mir Sorgen“, sagt der Senior.