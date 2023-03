Eine MZ-Leserin sorgt sich um entstehende Risse in den Wänden ihres Hauses am Zollberg in Aschersleben. Ist die Straße für das hohe Verkehrsaufkommen ausgelegt? Und wann ist mit einer Entlastung zu rechnen?

Aschersleben/MZ - Doreen Baldauf ist besorgt. Das Haus, in dem sie wohnt, steht auf dem Zollberg in Aschersleben. Täglich fahren hunderte, vielleicht tausende Autos an ihrer Haustür vorbei und verbreiten dabei einen unheimlichen Lärm. Besonders laut wäre es, wenn Lkw über die metallenen Straßenabläufe am Bordsteinrand rollen.