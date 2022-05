Literaturprojekt geht in Aschersleben in die nächste Runde

Aschersleben/MZ - „Ich glaube an europäische Projekte“, antwortet Carolina Lo Nero auf die Frage, was sie als italienische Autorin und Dozentin für Literatur in die Kreativwerkstatt der Stadt Aschersleben führt. Drei Tage lang begleitet sie die Schüler der Pestalozzischule im Rahmen des Projekts „Transriva - zwischen den Ufern - Buch in Sicht“ beim Schreiben eigener Geschichten. Dabei spricht sie kaum Deutsch und muss sich entweder auf Englisch oder mithilfe einer Dolmetscherin verständigen. Für sie ist das kein Hindernis, es ist einfach eine der vielen individuellen Ausprägungen und Facetten eines großen, vereinigten Europa.

