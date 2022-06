Liebe zu Primzahlen führt Ascherslebener Gymnasiasten zum Sieg

Aschersleben/MZ - ZP = 2m + r. „Was soll das denn heißen?“, werden sich an dieser Stelle vermutlich viele Leser fragen. Es handelt sich um eine Formel, die zwei Schüler des Gymnasiums Stephaneum entwickelt haben. Mit ihrer Hilfe lassen sich Primzahlen bestimmen. Beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ - beziehungsweise „Schüler experimentieren“, so der Name für die jüngere Altersklasse - haben sie in dieser Woche in Greppin, einem Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen, einen 1. Platz abräumen können.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<