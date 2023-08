Sechs Weinsommer-Wochen mit genussvollen Abenden an der Eine neigen sich dem Ende. Veranstalter Felix Wohlrab zieht kurz vor dem Ende am 2. September eine überwiegend positive Bilanz. Wird es den Weinsommer auch im nächsten Jahr geben?

Die Gäste des Weinsommers an der Eine in Aschersleben schätzen die locker-leichte Atmosphäre und nicht zuletzt einen guten Tropfen.

Aschersleben/MZ - Ein Wochenende noch, dann ist der Weinsommer an der Eine in Aschersleben für dieses Jahr auch schon wieder Geschichte. Am Sonnabend hat Veranstalter Felix Wohlrab schon mal ein überwiegend positives vorläufiges Fazit gezogen. „Bis auf ein paar Regentage waren wir immer ziemlich ausgebucht“, sagt er über die lauschigen Abende, die seit dem 27. Juli immer von Donnerstag bis Sonntag dazu verführen, in geselliger Runde und bei einem kühlen Getränk – vorrangig natürlich Wein, aber es gibt auch Bier und Mixgetränke – eine angenehme Zeit zu verbringen. Dank der Barbecue-Angebote seien auch die Donnerstage gut besucht gewesen, so der 30-Jährige, und unter den Gästen sei mittlerweile mancher, der sich zu den Stammgästen zählen könne.