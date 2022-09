Lesung in Ascherslebener Kreativwerkstatt verbindet nicht nur Autorinnen

Isabelle Lehn (l.) und Nadia Terranova gastieren im Rahmen des Projektes „Transriva“ in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - „’Wo seht ihr euch in 20 Jahren?’, habe ich die Kinder heute im Workshop gefragt und es war so interessant in ihre Köpfe hineinzuschauen. Ihre Wünsche, Vorstellungen, Ziele zu sehen. Die Jungs haben sich gleich zusammengetan und wollen einen Film darüber drehen“, erzählt Isabelle Lehn über ihre Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Literaturprogramms „Transriva“.