Lesekönige wurden in der Gaterslebener Bibliothek ermittelt

Wer an der Grundschule „Glück auf“ aus Nachterstedt zum Lesekönig gekürt wurde und warum das Ganze in Gatersleben stattfand.

Gatersleben/Nachterstedt/MZ - So still ist es selten inmitten von Kindern. Nur eine einzige Stimme erklingt in der gesamten Gaterslebener Bibliothek. Und dieser wird aufmerksam gelauscht. Mara liest gerade eine Geschichte vor und gibt sich die größte Mühe, ihr Tempo zu halten und bloß nicht über die komplizierten Wörter zu stolpern. Als sie endet, gibt es Applaus und lobende Worte der Jury.