An einigen Schulen im Land sollen künftig auch Seiteneinsteiger ohne Abitur unterrichten dürfen. Notwendiger Schritt oder Entwertung des Lehrerberufs?

Lehrer ohne Abitur an der Nachterstedter Seelandschule?

Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt

Aufgrund von Lehrermangel fällt an Sachsen-Anhalts Schulen so manche Unterrichtsstunde aus. Kann die Idee des Bildungsministeriums helfen?

Aschersleben/Seeland/MZ - Diese Entscheidung des Landesbildungsministeriums hatte vor kurzem für reichlich Zündstoff gesorgt: Auch Seiteneinsteiger ohne Abitur sollen in Zukunft an Sachsen-Anhalts Sekundar- und Gemeinschaftsschulen unterrichten dürfen – wenn auch nur in bestimmten Fächern.