Die Anwohner des Goetheblicks in Aschersleben klagen über viele Pfützen in den Schlaglöchern ihrer Straße. Warum die Stadt nicht kurzfristig hilft.

Aschersleben/MZ - „Denk’ ich an die Schlaglöcher in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht“, schreibt MZ-Leser Paul Bertrams an die Redaktion. Auch wenn das abgewandelte Zitat nicht von Goethe, sondern von Heinrich Heine stammt: Das Problem des schlechten Zustands haben die Anwohner des Goetheblicks allemal.