Langer Einkaufsdonnerstag lockt mit Angeboten in die Ascherslebener Innenstadt

Robert Naumann flog bei seiner Stuntshow an den Fassaden in der Breiten Straße vorbei.

Aschersleben/MZ - Geschäfte, die bis in die Abendstunden geöffnet sind, und ein buntes Rahmenprogramm in der Innenstadt: So lässt sich grob das Konzept des Langen Einkaufsdonnerstags zusammenfassen, der in dieser Woche erstmals stattgefunden hat. Die Idee dazu sei bei einem Treffen von Mitgliedern der Aschersleber Kaufmannsgilde und Vertretern der Stadt entstanden, bei dem Möglichkeiten der Zusammenarbeit besprochen werden sollten, sagt Oberbürgermeister Steffen Amme. Und sie habe den Vorteil, dass man sie schnell und unkompliziert umsetzen könne. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben einen langen Donnerstag“, erklärt Amme die Idee hinter dem Projekt. „Wir wollen ihnen deshalb die Möglichkeit geben, auch mal nach 18 Uhr einkaufen zu gehen.“