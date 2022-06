Landfrauen haben zum Fest in Wilsleben geladen

Wilsleben/MZ - Ein buntes Plakat hatte zum Kinderfest in Wilsleben eingeladen, und wie immer sind zahlreiche Familien der Einladung gefolgt und haben sich am Sonnabendnachmittag auf der Wiese hinter dem Dorfgemeinschaftshaus eingefunden. Nach vielen Jahren weiß man: Wenn der Wilslebener Landfrauenverein etwas vorbereitet, das wird meistens gut und so füllte sich das Areal binnen kurzer Zeit mit Großen und Kleinen, die begeistert die aufgebauten Attraktionen in Beschlag nahmen.

