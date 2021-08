Landesregierung in Magedeburg wird mit Nachdruck zum Handeln aufgefordert

BIG-Seeland und Bürgerinitiative Pro HRB Meisdorf schreiben vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe offenen Brief an die Landesregierung.

Aschersleben/MZ - Mit einem offenen Brief haben sich die Bürgerinitiative Gemeinsames Seeland (BIG-Seeland) und die Bürgerinitiave Pro HRB Meisdorf an die jetzige und künftige Landesregierung gewandt.

Hintergrund sind die verheerenden Schäden infolge der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor wenigen Wochen. Bei den Selke-Anrainern werden angesichts der Bilder aus den betroffenen Regionen Erinnerungen an das 1994er Hochwasser in unserer Region wach - auch wenn das Ausmaß nicht vergleichbar ist, waren damals auch hier Schäden in Millionenhöhe entstanden.

Das Thema zur Chefsache erklären

„Seit dieser Zeit bemühen sich Landeseinrichtungen, Kommunen und Bürgerinitiativen um einen sinnvollen Hochwasserschutz an der Selke u.a. durch Hochwasserrückhaltebecken (HRB) in Straßberg und im unteren Selkeverlauf vor Meisdorf“, heißt es in dem Brief, mit dem alle Verantwortlichen dazu aufgefordert werden, „ohne weiteren Zeitverzug den Hochwasserschutz an der Selke zu realisieren.“ Der Hochwasserschutz an der Selke müsse Chefsache des zuständigen Ministers der neuen Landesregierung bleiben „und endlich Gestalt annehmen.“

Die Unterzeichner erinnern daran, dass im Juni 2017 von Umweltministerin Claudia Dalbert der Selke-Dialog als Runder Tisch ins Leben gerufen wurde. Dort suchten Vertreter von Behörden, Landesbetrieben, Verbänden, Kommunen und BI pro und contra Rückhaltebecken nach Lösungen für einen nachhaltigen Hochwasserschutz noch vor Meisdorf. Im Juni 2018 übergaben die Teilnehmer eine gemeinsame Erklärung sowie eine Liste von möglichen Maßnahmen an die Ministerin.

Das Ergebnis steht noch aus

„Ein fachlich kompetentes Büro prüft derzeit die Einzelmaßnahmen. Das Ergebnis steht noch aus“, heißt es in dem Brief. Und weiter: „Wir richten unsere zwingende Bitte an die derzeitige und neue Landesregierung, ihre Einrichtungen, den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) und den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB), ihre Arbeit zu machen: Die im Selke-Dialog abgestimmten Maßnahmen müssen schnellstmöglich fachlich und rechtlich auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. Natürlich sollen auch die neuen Erkenntnisse und Überlegungen (z.B. Sauberg) einfließen und sofort mit geprüft werden.“

Als „befremdlich“ empfinden die Unterzeichner das Anliegen der BI „Naturnaher Hochwasserschutz Selke“ zur Thematik „mit ihren Vorstellungen und Wünschen aus der Zeit vor dem Selke-Dialog im prüfenden Büro vorzusprechen“. Denn die Bürgerinitiative habe die Ergebnisse des Selke-Dialogs selbst mitgestaltet und damit die Prüfung dieser Ergebnisse auch selbst mit beauftragt. „Aus unserer Sicht ist dieses Ansinnen und Verhalten absolut kontraproduktiv und ignoriert die Ergebnisse des Selkebeirats“, heißt es in dem Schreiben. Eine neue Diskussion zu entfachen, um die Umsetzung der Maßnahmen weiter zu verzögern, sei nicht verantwortungsbewusst.