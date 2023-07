Vom 7. bis 11. August finden die Grafiktage der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben statt. Dabei gibt es in diesem Jahr eine Premiere.

Kunstfreunde können sich wieder zu den Grafiktagen in Aschersleben anmelden

Aschersleben/MZ - Vom 7. bis 11. August finden zum neunten Mal in Folge die Grafiktage der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben statt. Das diesjährige Thema „Wurzelgrund“ wird in zwei Werkstattkursen unter der Leitung der freischaffenden Künstlerin Nora-Mona Bach aus Halle bearbeitet.