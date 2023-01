Kulturförderung durch Ascherslebener Heimatgeschichte

Bernd Malcherek fehlt der lokale Bezug des Kulturangebotes in Aschersleben. Wie er sich eine Ergänzung vorstellt, die den Charme der Stadt erhält.

Bernd Malcherek möchte das kulturelle Leben in Aschersleben bereichern. Er hofft auf mehr Initiative aus der Bevölkerung.

Aschersleben/MZ - „Es gibt zwei Möglichkeiten, Kultur anzubieten“, sagt Bernd Malcherek. „Einmal ‚von oben’ – so wie in Aschersleben durch die Aka – und dann ‚von unten’, also durch Eigeninitiative der Bürger.“