Kultureinrichtungen in Aschersleben laden am Wochenende ein zum Sommerfest

Eine Station: Der „Neugierexpress“ im Museum, der Kinder und Jugendliche an Wissenschaft und Technik heranführen will

Aschersleben/MZ - Wenn die Aschersleber Kulturanstalt am Wochenende zu einem gigantischen Sommerfest in allen Parks und Gärten einlädt, dann stehen auch weitere öffentliche Einrichtungen nicht abseits. Zumal die meisten von ihnen ebenfalls von der Kulturanstalt betrieben werden.

So wie das städtische Museum am Ascherslebener Markt. Hier ist der Eintritt am Sonnabend und Sonntag für alle interessierten Besucher frei. Außerdem macht der Neugierexpress Station, um Kinder und Jugendliche an die Beschäftigung mit wissenschaftlichen und technischen Themen heranzuführen.

Wer es lieber kriminell mag, der kommt eher im Kriminalpanoptikum auf seine Kosten. Auch hier verzichten die Gastgeber an diesem Wochenende auf den Eintritt. Unter anderem liest Autorin Marion Glettner aus ihrem neusten Krimi.

Kostenfrei ist am Wochenende auch der Eintritt zur Grafikstiftung Neo Rauch, wo die Jahresausstellung „VORDER MITTEL HINTERGRUND“ mit Werken von Hartwig Ebersbach, Stefan Guggisberg und Neo Rauch gezeigt wird.

Kreisbibliothek lädt zum kreativen Schreiben ein, auch die Kreismusikschule öffnet

Bei Bedarf werden auch Führungen angeboten, lassen die Veranstalter des Sommerfestes wissen. Eine gute Gelegenheit für alle Kunstfreunde, der Exposition einen Besuch abzustatten.

In die Kreisbibliothek in Aschersleben wird am Sonnabend zum kreativen Schreiben mit Caroline Vongries eingeladen. Start ist um 10 Uhr. Ab 14 Uhr können die Besucher gleich mehrfach in Neptuns Reich abtauchen, bevor ab 17 Uhr Reinhard Lehmann aus seinem Buch „Zinnobertod“ liest.

Und diejenigen, die gern in alten Büchern stöbern, dürften beim Bücherflohmarkt fündig werden. Der findet von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in der Kapelle der Bibliothek statt.

Die Kreismusikschule präsentiert sich am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr mit dem Angebot „Musikschule zum Anfassen“. Unteranderem können interessierte Besucher eine ganze Reihe von Instrumenten kennenlernen.