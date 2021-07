Kulturanstalt und Verein rufen zum Frühjahrsputz in Aschersleben auf

Initiatoren hoffen, dass sich am 9. Juli viele Schulklassen beteiligen. Bauwirtschaftshof will zahlreiche Container im Stadtgebiet aufstellen.

Aschersleben/MZ - „Aschersleben räumt auf“ heißt es am 9. und 10. Juli in der Innenstadt und in den Ortsteilen. „Jeder kann mitmachen, indem er zum Beispiel vor der eigenen Tür kehrt“, sagt Matthias Poeschel, Chef der Aschersleber Kulturanstalt, die die Aktion mit dem Verschönerungsverein initiiert.

Wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, ist zwar schon viel geschafft. Trotzdem bleiben Promenade, Teile der Innenstadt und der Lauf der Eine dann aber in einem Zustand, der nicht zufriedenstellen kann. Deshalb hoffen die Initiatoren auf Menschen, die auch über die eigene Tür hinaus mithelfen möchten.„Es gibt überall ’ne ganze Menge zu tun“, sagt auch Steffen Amme als stellvertretender Vorsitzender des Verschönerungsvereins. „Die Müllproblematik hat sich wirklich verschärft“, weiß er und spricht die zunehmende Vermüllung im öffentlichen Raum an.

Das betrifft das illegale Entsorgen von Bauschutt, Möbelteilen und Unrat in der Feldflur, aber auch eine regelrechte Verpackungsflut, die mit den zahlreichen Mitnehm-Angeboten der Restaurants und Imbisse einhergehen. Die Papierkörbe in der Innenstadt können diese Mengen schon kaum noch aufnehmen.

Zudem landet ein Teil der Verpackungen nicht in oder neben den Müllbehältern, sondern auf Wiesen, in Büschen, an Flussläufen, in Hauseingängen und an Straßenrändern. „Es ist irre, was da rumliegt“, findet Amme, der als Ortsbürgermeister von Wilsleben oft in der Feldflur unterwegs ist und auch von Berufs wegen - er arbeitet im Umweltamt des Landkreises - mit dem Thema zu tun hat.

Doch zurück zur Aktion „Aschersleben räumt auf“: Am 9. Juli, also am Freitag, bauen die Initiatoren auf die Schulen. „Wir hoffen, dass so viele wie möglich mitmachen.“ Sie können ihren Bedarf an blauen Säcken anmelden und werden dann rechtzeitig damit beliefert. Der Bauwirtschaftshof wird dafür sorgen, dass an mehreren Stellen in der Stadt Container aufgestellt werden.

Das sonst übliche Beisammensein nach der Aktion wird 2021 nicht stattfinden

Alle anderen freiwilligen Helfer treffen sich am Sonnabend um 9 Uhr an der Weltzeituhr auf der Herrenbreite. Wer lieber das Eine-Ufer ablaufen und dort Müll einsammeln möchte, der ist um 9 Uhr auf dem Burgplatz herzlich willkommen. „Auch die Jugendfeuerwehr wird dabei sein und mit ihrer Technik unterstützen, so Matthias Poeschel.

Anders als bei vergangenen Aktionen wolle man diesmal „kein großes Happening draus machen“, wie Poeschel sagt. Sprich: Das sonst übliche gesellige Beisammensein nach der Aktion bei einem Süppchen und einem Getränk wird diesmal entfallen.

Da die Abstandsregeln weiterhin gelten, wollen sich die Akteure erst am Jahresende bei allen Teilnehmern bedanken. Dann ist nämlich noch einmal ein Einsatz geplant, wenn 100.000 Krokusse in die Erde gebracht werden müssen. Sie sollen die Tausenden Osterglocken und Narzissen, die im Frühjahr von dem Fleiß vergangener Einsätze erzählen, sinnvoll ergänzen und die Stadt noch ein bisschen bunter machen. Da die Krokusse früher blühen, können die Ascherslebener und ihre Gäste so schon früher in Frühlingsstimmung versetzt werden.

Apropos Pflanzen: Verschönerungsverein und Kulturanstalt sind gerade dabei, eine Crowdfunding-Aktion ins Leben zu rufen. Mithilfe von vielen kleinen Spenden soll es gelingen, die Staudenbepflanzung zu verjüngen und einige Hochstammrosen im Rosarium zu ersetzen.

Schulen, die sich an der Aktion am 9. Juli beteiligen möchten, können ihren Bedarf an Müllsäcken anmelden unter 03473/226670 oder per Mail an info@aschersleber-kulturanstalt.de