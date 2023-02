Der Möhrenkopp an einem Dachgiebel am Ascherslebener Rathaus. Über den Ursprung der Möhrenköppe hat die KI eigene Theorien.

Aschersleben/MZ - Wird der Mensch irgendwann durch die Maschine ersetzt? Was Fabrikarbeiter schon seit Jahrzehnten ängstigt, könnte nun auch Wissenschaftler, Künstler oder uns Journalisten treffen. Denn inzwischen wurden Programme entwickelt, die dazu in der Lage sein sollen, mittels künstlicher Intelligenz (KI) Facharbeiten, Bücher oder auch Gedichte zu schreiben – zumindest in der Theorie. Wie verlässlich arbeitet solch eine KI?