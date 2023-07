Nach einem Vorfall im März ist „Dettes Imbiss“ in Aschersleben diese Woche erneut Opfer von Einbrechern geworden. Betreiber Detlef Ewe denkt nun darüber nach, wie es in Zukunft mit dem Imbiss weitergehen soll.

Zweiter Einbruch in diesem Jahr: „Dettes Imbiss“ in Aschersleben wird wieder Opfer von Kriminellen

Aschersleben/MZ - Als Detlef Ewe am Donnerstag um 5.45 Uhr aus dem Bett geklingelt wurde, war er geschockt. „Bei dir ist wieder eingebrochen worden“, informierten ihn Mitarbeiterinnen des Lidl-Marktes in der Geschwister-Scholl-Straße in Aschersleben. Detlef Ewe betreibt auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt seit 2013 einen beliebten kleinen Imbiss. Am Donnerstag musste er ihn geschlossen lassen.