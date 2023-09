Der frühere Polizeihauptkommissar Rolf Strehler ist freier Autor bei der MZ in Aschersleben. Am 11. Oktober liest er seine Kriminalgeschichten in der Bibliothek.

Aschersleben/MZ - Wer denkt, in unserer Region ist in Sachen Kriminalgeschehen nicht viel los, der irrt. Kriminalhauptkommissar „Griffig“ – ein Spitzname, den Kollegen ihm einst während eines Einsatzes verpasst haben – hatte während seiner früheren Dienstzeit eine Menge um die Ohren. Er eilte von Tatort zu Tatort, ermittelte und fasste Täter. Nun befindet er sich im Ruhestand. Doch die Erinnerungen an die alten Fälle lassen ihn einfach nicht los: Einmal Kriminalist, immer Kriminalist. Was „Griffig“ erlebt hat, welche Fälle ihn noch heute beschäftigen, davon berichtet der pensionierte Polizeihauptkommissar Rolf Strehler.