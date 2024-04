In der entscheidenden finalen Phase behielten die Handballer aus Aschersleben die Nerven: Im Ballhaus gewannen sie im Punktspiel gegen die HG 85 Köthen mit 22:21.

Krimi in der Endphase: Ascherslebener Krokodile holen gegen Köthen zwei Punkte

Aschersleben/MZ - War das ein Krimi! Das Duell zwischen den gastgebenden Alligators und der HG 85 Köthen in der Mitteldeutschen Oberliga entwickelte sich nach einer klaren Pausenführung für die Gastgeber noch zu einem packenden und spannenden Thriller. In der Endphase behielt der HC Aschersleben die Nerven und gewann mit 22:21 (13:7). Der Derby-Erfolg war für HCA-Coach Martin Wartmann „Balsam für die Seele“. In der Rückrunde standen vor dieser Begegnung erst drei doppelte Punktgewinne zu Buche.