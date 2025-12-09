Der Abfallratgeber erscheint auch in diesem Jahr im Salzlandkreis. Der Entsorgungsbetrieb verweist dabei wiederholt auf die App, um alle Anliegen rund um den Müll digital zu erledigen.

Der Abfallratgeber für 2026 erscheint in gedruckter Form mit einer Auflage von etwa 40.000 Stück.

Aschersleben/MZ - Auch für 2026 wird es für den Salzlandkreis einen Abfallratgeber geben. Der Kreiswirtschaftsbetrieb stellt dafür wieder alle wichtigen Daten und Informationen zur Abfallentsorgung im Salzlandkreis für das neue Jahr online.

Wie der Betrieb mitteilt, liegt zusätzlich die gedruckte Ausgabe der „Abfallfibel“ voraussichtlich ab 09. Dezember wieder in den Bürgerbüros der Städte und Gemeinden sowie den Standorten der Kreisverwaltung aus; „um Ressourcen zu sparen, in begrenzter Anzahl“. Die Druckauflage beträgt insgesamt rund 40.000 Exemplare, wie Betriebsleiter Ralf Felgenträger informiert. „Wir wollen langsam aber sicher von der Papierform wegkommen, um wertvolle Ressourcen zu sparen“, so Felgenträger.

App geht über weit über die gedruckte Fibel hinaus

Der Betriebsleiter rät deshalb, sich mit den Möglichkeiten der App für Smartphone oder Tablet vertraut zu machen. „Denn alles, was die gedruckte Fibel bietet, stellen wir auch digital zur Verfügung.“

Seit acht Jahren bietet der Kreiswirtschaftsbetrieb diesen digitalen Service, „der weit über die Möglichkeiten der gedruckten Abfallfibel hinaus geht“. So können unter anderem Termine zur Sperrmüllabholung gebucht werden. „Das Angebot kommt an: Mittlerweile haben die KWB-App mehr als 42.000 Bürger heruntergeladen“, teilt der Kreiswirtschaftsbetrieb mit. Gut 1.000 nutzen das Angebot über Alexa. „Die App stellt aus unserer Sicht eine tolle Möglichkeit dar, sich jederzeit zu informieren und die Dinge zu regeln, die notwendig sind“, meint Ralf Felgenträger.