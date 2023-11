Nach der Zeitumstellung könnte es in den nächsten Wochen wieder vermehrt zu Wildunfällen kommen. Woran das liegt und wie Autofahrer dem vorbeugen können. Der Kreisjägermeister des Salzlandkreises gibt Tipps.

Die Zahl der Wildunfälle hat im Salzlandkreis zuletzt abgenommen, ebenso wie in ganz Sachsen-Anhalt.

Aschersleben/MZ. - Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Die Uhren wurden um eine Stunde zurückgedreht zur Mitteleuropäischen Zeit – landläufig auch Winterzeit genannt. Damit ist es nun morgens eher hell, aber auch abends wieder früher dunkel und es könnte in den nächsten Wochen vermehrt zu Wildunfällen kommen.