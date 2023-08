Bei einem kleinen Markt an der Villa Westerberge konnten am Wochenende Kreative aus Aschersleben und Umgebung ihre Produkte verkaufen. Das kam gut an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Die ist für meine Mama. Weil sie immer so lieb ist.“ Die achtjährige Emma zeigt stolz eine Kerze, die sie gerade an einem der Stände erworben hat. Auch an ihren dreijährigen Bruder hat sie gedacht und etwas Hübsches für ihn ausgesucht. Emma ist mit ihrer Oma hier und hat selbst ein paar Ohrstecker abgestaubt. Genau so ist es gedacht. Auf einer Kreativmesse für Selbermacher, idyllisch unter alten Bäumen auf dem Gelände des Schlosshotels Villa Westerberge, präsentieren Aussteller aus der Region ihre handgefertigten Produkte.